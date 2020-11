David Almeida repudia fake news durante campanha eleitoral

Almeida destacou sua 'ficha limpa' e negou fake news envolvendo seu nome | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a campanha eleitoral do segundo turno, o candidato à Prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) declarou estar sendo alvo de fake news, que apontam uma suposta aliança do candidato com o governador Wilson Lima (PSC) e o senador Omar Aziz (PSD). O candidato publicou ainda uma carta aberta à população, em suas redes sociais repudiando as acusações.



David defendeu que desde as eleições de 2018 é um dos maiores críticos do governador Wilson Lima, bem como dos grupos que dominam a política amazonense e manauara há quase 40 anos.

O ex-governador interino afirmou que não tem vínculos com o senador Omar Aziz desde março de 2018, quando o então presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), anunciou a saída do PSD, por não ter o aval da legenda para ser candidato ao governo em 2017.

Em relação ao atual governador do Estado, David relembrou que foi um dos maiores opositores à candidatura de Wilson, pela falta de experiência do ex-apresentador de TV.

“Durante toda a campanha eu avisei que ele [Wilson Lima] era uma tragédia anunciada, porém, não fui ouvido, infelizmente. Hoje, com diversos escândalos, sofremos os prejuízos de termos escolhido errado. Na democracia, o erro de um dia nós pagamos por quatro anos”, afirmou David.

Na carta aberta a população, David diz ainda que muitos dos ataques partem do seu adversário Amazonino Mendes (Podemos), que teria criado um “gabinete do ódio”, composto por meia dúzia de portais e blogs e uma "milícia virtual", exclusivamente para atacá-lo.

Ficha lima

O postulante declarou ser um dos poucos candidatos à Prefeitura de Manaus considerado realmente como “Ficha Limpa”.

Durante toda a campanha, David reforçou que não possui pendências junto à Justiça Eleitoral (TRE-AM), bem como com na Corte de Contas (TCE) e no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). As informações foram confirmadas nos sistemas dos órgãos do Judiciário do Estado.

"Essa é a verdade que a população precisa saber. O resto é desespero de quem está atrás nas pesquisas e se mostra disposto a fazer de tudo e mais um pouco para se manter no poder", afirmou na carta.

