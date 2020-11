Alberto Neto declara apoio a David Almeida no segundo turno

Após perder a eleição municipal, Alberto Neto declara apoio a David Almeida | Foto: Divulgação

Manaus - Ao agradecer pelo apoio e votos recebidos no primeiro turno das eleições municipais deste ano, o deputado federal Alberto Neto (Republicanos) declarou apoio ao candidato David Almeida (Avante) para a corrida eleitoral no segundo turno.

"Sinto-me muito honrado pelos mais de 76 mil votos que recebi no 1⁰ turno da eleição para prefeito de Manaus. Agradeço cada voto de confiança que me foi dado. Nessa reta final do pleito, vamos apoiar o ex-governador interino David Almeida (Avante), pois acredito que para vencermos a grave crise na saúde pública e na economia, causados pela pandemia da Covid-19, precisamos unir forças em prol da nossa cidade e da nossa população", destacou.

Neto afirmou ainda que Manaus precisa avançar no uso da tecnologia na gestão pública, escolas cívico-militares para todos e uma guarda municipal armada, equipada e bem treinada, assim como em outros projetos que considera importantes para assegurar a melhoria da qualidade de vida da população de Manaus. "Avanços esses que David se comprometeu em cumprir", disse.

O deputado federal reforçou que seguirá trabalhando na Câmara dos Deputados com as mesmas a proposições que afirmou quando candidato.

"Os compromissos que assumi enquanto candidato não serão abandonados, mas fortalecidos. Buscarei recursos para a criação de escolas cívico-militares, creches e escolas de tempo integral, assim como para o fortalecimento da saúde pública. E a luta pela minha principal bandeira, a segurança pública, continua, Manaus merece ter uma Guarda Municipal armada, equipada e treinada para proteger o cidadão de bem", afirmou.

