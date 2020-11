Ex-secretário do Procon-AM, Rodrigo Guedes é eleito vereador em Manaus

Rodrigo Guedes destacou que irá promover pautas éticas e de moralização da política | Foto: Divulgação

Manaus - Eleito vereador no primeiro turno das eleições municipais do último domingo, o ex-secretário municipal de defesa ao consumidor (Procon), Rodrigo Guedes (PSC), destacou sua gratidão ao apoio que recebeu durante a campanha e afirmou que já está realizando ações públicas. Um dos principais legados do vereador eleito, quando estava à frente da secretaria, foi o enfrentamento do "cartel dos combustíveis" e é uma das bandeiras que segue carregando.

"O principal destaque das minhas propostas, além da questão da ética, que sempre trabalhei fortemente, e da moralização da coisa pública foi realmente a defesa do consumidor, principalmente a luta contra o cartel da gasolina e da Amazonas Energia, isso realmente se destacou porque a gente sempre bateu muito nessa tecla. Agora continuo trabalhando já denunciando essas imoralidades", afirmou o ex-secretário.

Durante o pleito municipal de 2016, Guedes também concorreu ao cargo, pelo Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB), mas não obteve sucesso. Nestas eleições, no entanto, conseguiu alcançar seu objetivo, sendo eleito com 4.885 votos. Em sua campanha, o ex-secretário destacou diversos pontos, como a preocupação com a desburocratização de procedimentos municipais e a recriação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

"Já estou fazendo algumas ações públicas e onde eu pretendo atuar mais incisivamente, com certeza, é fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política e a gente só consegue fazer isso com pautas éticas e de moralização da vida pública. A política não pode mais ser tratada como um bem pessoal que as pessoas usam a seu bel prazer, deve ser visto como algo de todos e que precisa ser respeitado dessa forma. Além de ser a favor do direito do consumidor, sem ser contra o empreendedor", destacou Rodrigo Guedes.



Rodrigo Guedes destacou ainda que sua campanha foi realizada, principalmente com o apoio de amigos e familiares, sem o recebimento de recursos financeiros da máquina pública. Um dos compromissos firmados com seus apoiadores, inclusive, foi o exercício de um mandato legislativo de qualidade e competência.

"A nossa campanha foi de muita luta, pé no chão, reuniões. Eu não tenho parentescos com políticos ou que possuam qualquer estrutura de poder. Meus pais são pequenos empreendedores, então minha campanha não foi uma campanha da verba, mas do verbo, dos amigos, das pessoas que lutaram junto comigo. São pessoas que acreditam no meu trabalho, na minha honestidade e ética, e realmente têm ideia do que a gente pode fazer com um mandato legislativo. Senti muito apoio da população. Minha eleição foi realmente fruto do apoio das pessoas que acreditam. Sem máquina pública, sem estrutura de poder", frisou Guedes.

