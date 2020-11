Ricardo Nicolau declara apoio a David Almeida do segundo turno

Nicolau afirmou que Almeida reúne as melhores condições, políticas e administrativas, para ocupar o cargo | Foto: Divulgação

Manaus - Após questionamentos sobre a quem iria se aliar neste segundo turno das eleições municipais, o candidato David Almeida (Avante) recebeu publicamente o apoio de mais um ex-candidato: Ricardo Nicolau (PSD). Dois dias após a morte de seu pai, o deputado estadual afirmou que mesmo de luto entende a importância de se posicionar diante do cenário político.

"O momento é de luto e recolhimento pela partida do meu pai, mas ainda estamos diante do pleito eleitoral que decidirá os destinos da nossa cidade. Uma eleição é feita de escolhas e eu sou defensor da democracia. Por isso, sinto-me na responsabilidade de me posicionar nesse cenário. Entre os dois candidatos do 2º turno, David Almeida é quem reúne as melhores condições políticas e administrativas para ocupar o cargo, tendo em vista que seu oponente já fez tudo o que tinha de fazer por Manaus em suas três vezes como prefeito e quatro como governador", declarou.

Nicolau afirmou ainda que a escolha pelo candidato reflete uma necessidade de se renovar a política em Manaus, com um gestor que seja capaz de fazer o melhor pela capital. "Nossa cidade precisa quebrar esse ciclo vicioso e vislumbrar novas oportunidades. Independentemente de partidos ou políticos, minha torcida sempre foi e sempre será por Manaus e pelo Amazonas", finalizou.

Amazonino Mendes (Podemos) segue sem nenhum apoio público para sua campanha do segundo turno.

*Com informações da assessoria

