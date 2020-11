‘Não declarei apoio a ninguém’, diz Wilson Lima sobre candidatos

O governador também informou que está investigando ações de servidores que estejam cometendo qualquer crime envolvendo o pleito deste ano em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Após o candidato David Almeida (Avante) repudiar fake news que ligavam sua candidatura ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), o chefe do Executivo se manifestou nesta quinta-feira (19), sobre o apoio aos candidatos que disputam o pleito deste ano e ressaltou que não há no governo orientação a servidores sobre a preferência entre candidatos à Prefeitura de Manaus.



“Não há nenhuma determinação do governo nesse sentido. O governador, eu, não me manifestei, não declarei apoio a ninguém, e ninguém fala em nome do governador. Quem fala em nome do governador é o governador, sou eu, Wilson Lima, que falo por mim”, disse Wilson em coletiva na manhã desta quinta-feira, 19.

O governador também informou que está investigando ações de servidores que estejam cometendo qualquer crime envolvendo o pleito deste ano em Manaus.

Lima afirmou que houve um episódio recente com uma servidora envolvida em declarações de apoio a candidatos. “Tivemos um episódio que aconteceu recentemente eu determinei que houvesse a abertura de uma sindicância para saber se é servidora pública, se ela cometeu algum tipo de crime, se isso for confirmado ela será afastada de suas funções”.

Aberto ao dialogo

Desde a votação do último domingo (15), Wilson Lima afirmou que está aberto ao diálogo com o próximo prefeito de Manaus.

“Que o eleitor faça a sua escola e quem for eleito prefeito, no dia seguinte, quero receber aqui no palácio para a gente pode fazer ações que possam melhorar a cidade de Manaus. Estou aqui aberto ao diálogo”, disse o governador.

