Após protestos, TRE-AM afirma que eleições ocorreram normalmente

Manaus - Eleitores e candidatos a vereador derrotados realizaram protesto contra os resultados das eleições municipais que aconteceram no último domingo (15). A manifestação aconteceu na manhã desta quinta-feira (19), em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul e mesmo com as manifestações o TRE-AM afirmou que não houve erros no pleito.



Apesar de reconhecerem que não conquistam uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus os manifestantes alegaram que ocorreu um erro no sistema de votação e pediram recontagem de votos.

Os manifestantes também assinaram uma petição que pede o cancelamento das eleições de domingo e a realização de nova votação.

No protesto, funcionários da Justiça Eleitoral recolheram uma lista com os nomes dos candidatos que se sentiram prejudicados no primeiro turno.

Em nota, o presidente do TRE-AM, desembargador Aristoteles Thury, afirmou que apesar das dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a eleição municipal deste ano, no Amazonas, ocorreu normalmente.

“A população amazonense pôde expressar sua livre vontade através do voto, na escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 61 municípios do interior do Estado. É uma vitória sem precedentes da Democracia frente às adversidades destes novos tempos”, afirmou Thury.

O presidente do TRE-AM também disse que eventual insatisfação com os resultados das urnas deverá ser debatida exclusivamente através dos meios legais.

“As manifestações que tenham, por finalidade, questionar o resultado do pleito através da intimidação de autoridades, da ameaça à integridade física de servidores e da depredação do patrimônio público serão apuradas rigorosamente na forma da lei”, disse Thury.

O desembargador também afirma que “não se ganha uma eleição através da ameaça, da incitação à violência e da demonstração de força”. “Não manche a reputação de seu município. Participe do processo democrático como cidadão”, afirmou o presidente do TRE-AM.

