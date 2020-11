PCdoB afirma que não irá apoiar candidatos no segundo turno

Partido afirmou que nenhum dos candidatos presentes no segundo turno representa os mesmos ideais | Foto: Divulgação

Manaus - Seguindo a lista de partidos que não declararam apoio a nenhum dos candidatos que seguem no segundo turno, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que teve Marcelo Amil como candidato a prefeito de Manaus, declarou que não apoiará nenhum dos dois candidatos que disputam o segundo turno do pleito, Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante).

“Respeitamos o resultado expresso nas urnas, ao mesmo tempo em que lamentamos as opções ora apresentadas. Nenhum dos candidatos presentes no segundo turno representa os ideais defendidos pelo PCdoB. Portanto, não receberão o apoio do partido”, diz trecho do comunicado enviado à imprensa pelo PCdoB.

Apesar de destacar que os candidatos não receberão apoio, o partido compreende que o voto nulo representa a antipolítica. “Algo também incompatível com a nossa ideologia. Dessa forma, o PCdoB-Manaus se manterá neutro, liberando seus militantes e filiados para votarem de acordo com suas preferências”, informou.

