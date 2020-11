Após reeleição, Adail Filho renuncia cargo de prefeito em Coari

No documento, Adail esclarece que o afastamento é até o fim deste ano | Foto: Divulgação

Amazonas - O prefeito de Coari, Adail Filho, renunciou ao cargo na quarta-feira (18). O anúncio foi feito por meio de uma carta entregue à Câmara dos Vereadores. No documento, o agora ex-prefeito afirma que renunciou por motivos saúde.



Apesar do afastamento, Adail afirmou que voltará ao cargo no dia 1º de janeiro de 2021, para cumprir novo mandato, já que foi reeleito nas últimas eleições municipais.

“Isto (renúncia) se dá em virtude de problemas de saúde que venho enfrentado ao longo de pouco mais de um ano, os quais foram sensivelmente agravados por conta do COVID-19 que fui acometido há pouco, enfermidades essas que exigem um tratamento médico mais eficaz e intensivo”, diz um trecho da carta assinada por Adail.

No documento, Adail esclarece que o afastamento é até o fim deste ano. Ele seguirá para seu segundo mandato seguido, após vencer as eleições com mais de 22 mil votos.

“Desta forma, torna-se induvidoso o meu afastamento do cargo de Prefeito do Município de Coari pelo restante do ano de 2020, o que garantirá a retomada plena da minha saúde, condição indispensável para exercer o meu novo mandato outorgado pelo povo coariense, cujo início se dará em 1° de janeiro de 2021”, esclarece.

Com a saída de Adail, quem assume o cargo, até o dia 31 de dezembro deste ano, é a presidente da Câmara de Coari, Jeany Pinheiro, conforme estabelecido na lei orgânica do município, do regimento interno da Câmara.

