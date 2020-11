Candidatos pretendem reforçar propostas em propaganda eleitoral

Na retomada do programa eleitoral, o tempo de TV dos postulantes será de dois blocos fixos, com dez minutos para cada candidato | Foto: Divulgação

Manaus – Disputando o segundo turno mais curto da história, os candidatos David Almeida (Avante) e o Amazonino Mendes (Podemos) terão menos de dez dias para conquistar o eleitorado com suas propostas. Como estratégia, os prefeituráveis usaram o programa eleitoral, que inicia nesta sexta-feira (20) na televisão e no rádio para apresentar as propostas e projetos que devem colocar em pratica, caso sejam eleitos no próximo ano.

No primeiro turno, David teve oito inserções de 30 segundos por dia, com 58 segundos cada, nas propagandas eleitorais. Já o Amazonino teve 2 minutos e 7 segundos no tempo de TV.

Na retomada do programa eleitoral, o tempo de TV dos postulantes será de dois blocos fixos, com dez minutos para cada candidato. Com horários fixos, a propaganda será transmitida das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Já no rádio, as transmissões serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Por assinatura, as emissoras são obrigadas a reservar 25 minutos, com inserções de 30 a 60 segundos, entre 5h e 11h, entre as 11h e as 18h e no intervalo das 18h às 24h.

No espaço televisivo David Almeida, pretende reafirmar os projetos apresentados no primeiro turno, mas trabalha com a ideia do presente para o futuro, não olhando para trás. “Queremos reforçar as propostas na área social, de saúde, educação, infraestrutura, geração de emprego e renda, mostrando o enfrentamento da pandemia com a área social, com a criação do prato cidadão, com cinco restaurantes distribuídos em Manaus, por apenas R$ 1,00”, informou David, por meio da assessoria.



Já Amazonino afirmou que pretende alcançar os jovens através do programa eleitoral. "A receptividade dos mais jovens tem sido muito boa às propostas apresentadas. Para esse público temos projetos que envolvem a geração de emprego e renda, lazer e esporte, além da preparação para acesso às universidades, com cursos gratuitos”, contou.

Oportunidade de discurso

Segundo o cientista politico, Helso do Carmo, a propaganda é primordial para os postulantes apresentarem propostas reais, mas com uma pitada de utopia para permitir sonhar alto, porém, não devem usar abordagens de baixo escalão, como acontece em outros pleitos.

“Infelizmente, a gente observa que as campanhas eleitorais têm esse viés de um xingar o outro, mas posso garantir que a população acha essa atitude horrível. Agora, se os candidatos vão usar essa estratégia é burrice e se alguém se passar por vítima, o que está sendo criticado, às vezes, até cola”, criticou Carmo.

Leia mais:

David diz que Amazonino e Braga articulam fake news contra ele

Amazonino Mendes desiste de participar de debate na TV Band Amazonas