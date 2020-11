Senador Plínio Valério (PSDB-AM) quer a volta do voto impresso

Plínio Valério anunciou apresentação de emenda à constituição | Foto: Divulgação

Manaus - O senador Plínio Valério (PSDB-AM), divulgou um vídeo nesta quinta-feira (19) por meio de suas redes sociais, no qual manifestou manifestou insatisfação com a falha na totalização do resultado do primeiro turno das eleições municipais. Ele anunciou a apresentação de uma emenda à Constituição (PEC) para a retomada do voto impresso já nas eleições 2022.

“O cidadão tem direito de saber que seu voto foi respeitado. O simples fato da possibilidade desse voto ser auditado, vai frear os criminosos da web ou mesmo sanar eventuais falhas na totalização de resultados. Estamos preparando uma PEC no Senado para garantir o voto impresso”, disse o senador.



Plínio ainda finalizou afirmando: “Foi uma vergonha o que nós assistimos: intimidação, compra de votos, um apagão e tudo mais e então essa coisa precisa acabar e acaba com o voto impresso”, disparou o senador em vídeo.

