Carpê Andrade declara apoio a David Almeida no segundo turno

Andrade ressaltou, que não medirá esforços para ajudar o povo amazonense | Foto: Divulgação

Manaus - Eleito vereador no primeiro turno das eleições municipais realizadas no dia 15 de novembro, o capitão da polícia militar do Amazonas (PM-AM), Carpê Andrade (Republicanos), anunciou seu apoio ao candidato a prefeito David Almeida (Avante) no segundo turno das eleições, nesta segunda-feira (23).



David Almeida obteve mais de 218 mil votos no primeiro turno, sendo apontado como favorito para ocupar a cadeira de gestor da capital amazonense.

“Estou caminhando com David Almeida por ideal. Não tivemos nenhum tipo de acordo, pois acredito que é a melhor escolha para administrar a cidade nos próximos anos com responsabilidade", disse Carpê.

Andrade ressaltou, ainda, que não medirá esforços para ajudar o povo amazonense.

"O foco principal agora, além de vencer a crise na segurança pública, é trabalhar muito para combater a corrupção na Saúde. Nesse momento, precisamos unir forças e avançar em prol da nossa população”, declarou Andrade.

Capitão Carpê caminhou junto com David Almeida em 2017 e 2018, fazendo parte da equipe de segurança do candidato na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Na época, o atual vereador de Manaus era ajudante de ordem do ex-governador interino.

Incentivo

Segundo Carpê, essa caminhada será importante com uma gestão que dará mais atenção à capital. O parlamentar também afirmou que irá fiscalizar e cobrar o novo administrador de Manaus, David Almeida, caso ele vença no segundo turno.

“Sou o único policial militar eleito a vereador em Manaus. Portanto, pretendo buscar e implantar conhecimento para melhorar nossa cidade. Precisamos prestar um serviço com mais responsabilidade para a nossa população. Mesmo apoiando a candidatura do David, meu compromisso não é com o prefeito, e sim com o povo", concluiu.

*Com informações da assessoria

