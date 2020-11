Biden escolhe Antony Blinken para ser secretário de Estado

A escolha de Blinken não é uma surpresa. O seu nome era o com mais força entre as três opções de Biden | Foto: Divulgação

Mundo - O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar na próxima quarta-feira (24) a nomeação de Antony Blinken como secretário de Estado.



Blinken tem 58 anos e é um dos assessores mais próximos de Biden. O novo chefe de Estado foi o “número dois” do Departamento de Estado durante os últimos anos da Presidência de Barack Obama, de 2015 a 2017.

A escolha de Blinken não é uma surpresa. O seu nome era o com mais força entre as três opções de Biden (uma era Susan Rice, ex-assessora de Segurança Nacional da Casa Branca; e a outra, o senador democrata Chris Coons).

Blinken terá a missão de aproximar os Estados Unidos de seus aliados e daqueles que se distanciaram do país sob o governo de Donald Trump.

Se confirmado pelo Senado, Blinken terá a missão de integrar novamente os EUA no Acordo de Paris contra a mudança climática, no acordo nuclear com o Irã e na OMS (Organização Mundial da Saúde).

O futuro secretário disse há alguns meses que, se Biden chegasse ao poder, ele procuraria aumentar a ajuda a países como Guatemala, Honduras e El Salvador para combater as causas que geraram a imigração ilegal dos cidadãos desses países aos EUA.

Em relação à Europa, Blinken disse acreditar que os Estados Unidos devem reconhecer o continente como um aliado “ao qual se deve acudir como primeiro recurso e não como o último”.

Blinken também deve mudar o rumo da guerra comercial com a China a partir de iniciativas multilaterais em matéria de comércio, investimento em tecnologia e direitos humanos.

Como assessor de Segurança Nacional durante a vice-presidência de Biden (2009-2017), Blinken ajudou a desenvolver a resposta dos Estados Unidos à instabilidade no Oriente Médio durante a Primavera Árabe, em 2011. No entanto, já reconheceu que o futuro governo de Biden poderá dedicar menos recursos ao Oriente Médio, dado o trabalho pendente em outras áreas.

Leia mais:

Em entrevista, Barack Obama comenta 'pólvora e saliva' de Bolsonaro

Biden pede que Congresso dos EUA aprove pacote de ajuda à Covid-19