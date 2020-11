Saullo Vianna se coloca à disposição para colaborar com investigações

A PF investiga suposto desvio de R$ 5,7 milhões oriundos de fraudes na contratação de empresa para transporte escolar | Foto: Divulgação

Manaus - Alvo da Operação Ponto de Parada, deflagrada na manhã desta segunda-feira (23), o deputado estadual Saullo Vianna (PRTB) afirmou, em nota divulgada nas redes sociais, que ainda vai tomar conhecimento das acusações contra ele para “transmitir as informações necessárias e de forma transparente” para a sociedade.



O deputado disse que está à disposição das autoridades para “colaborar no trabalho de investigação sobre as denúncias relacionadas a licitações” no município de Presidente Figueiredo (a 119 quilômetros da capital Manaus).

“Vou procurar me inteirar dos autos para entender o envolvimento do meu nome nessa acusação para que eu transmita as informações necessárias e de forma transparente, como sempre faço, para a sociedade”, afirmou Vianna. “Manifesto que estou à disposição das autoridades para colaborar no trabalho de investigação sobre as denúncias relacionadas a licitações em Presidente Figueiredo, em 2017”, completou o parlamentar.

Operação

Na operação Ponto de Parada, a Polícia Federal investiga suposto desvio de R$ 5,7 milhões oriundos de fraudes na contratação de empresa para transporte escolar e na aquisição de combustível pela Prefeitura de Presidente Figueiredo.

A ação da Polícia Federal cumpriu 11 mandados judiciais, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal do Amazonas, dos quais sete são de busca e apreensão e quatro de prisão temporária, todos cumpridos na cidade de Manaus. A Justiça também bloqueou R$ 13 milhões de investigados.

De acordo com a CGU (Controladoria-Geral da União), o dinheiro supostamente desviado advém do Pnate (Programa Nacional de Transporte Escolar) e do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Confira a manifestação de Saullo na integra:

Bom dia. Manifesto que estou à disposição das autoridades para colaborar no trabalho de investigação sobre as denúncias relacionadas a licitações em Presidente Figueiredo, em 2017.⠀

Meu trabalho como parlamentar desde 2019, quando assumi o cargo, inclusive, é fiscalizar a aplicação de recursos públicos e sou muito cioso com essa função. ⠀

Vou procurar me inteirar dos autos para entender o envolvimento do meu nome nessa acusação para que eu transmita as informações necessárias e de forma transparente, como sempre faço, para a sociedade. ⠀

Continuo firme no meu trabalho de servir ao Amazonas. ⠀⠀

Bom dia e boa semana a todos.

