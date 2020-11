Deputado anuncia entrega de equipamentos a escolas de Itacoatiara

Os equipamentos é fruto de Emenda Parlamentar de autoria do deputado Cabo Maciel (PL) | Foto: Divulgação

Manaus - Escolas estaduais no município de Itacoatiara (a 176 km de distância da capital), devem receber novos equipamentos para melhorar a estrutura escolar e viabilizar condições de ensino favoráveis aos alunos.

A entrega dos equipamentos foi anunciada pelo deputado estadual Cabo Maciel (PL) nesta terça-feira (24) e está prevista para ocorrer na sexta-feira (27) na quadra do Centro Educacional de Tempo Integral (CETI), com a presença do governador Wilson Lima (PSC) e do secretário de Estado de Educação, Luis Fabian.



Os equipamentos é fruto de Emenda Parlamentar, no valor de R$948 mil de autoria do deputado estadual e devem auxiliar dezesseis escolas Itacoatiara fruto de Emenda Parlamentar.

O pronunciamento ocorreu durante o Pequeno Expediente no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Segundo Cabo Maciel, o volume da compra dos equipamentos e mobílias é histórica no município e vai atender à necessidade de cada escola, conforme levantamento feito pelos seus gestores.

Serão entregues 179 computadores; 124 nobreaks; 84 condicionadores de ar; 19 bebedouros; 34 televisores; 12 geladeiras; totalizando mais de 450 itens em equipamentos.

As escolas estaduais beneficiadas são: Coronel Cruz, Capitão General Mendonça Furtado, Professora Luiza de Vasconcelos Dias, Senador João Bosco Ramos de Lima, Professor Fernando Ellis Ribeiro, José Carlos Martins Mestrinho, Professor Vicente Geraldo de Mendonça Lima, Sérgio de Mendonça Aquino, Anilia Nogueira Silva, Deputado João Valério de Oliveira, Maria Ivone de Araújo Leite, Professora Berezith Nascimento da Silva, Professora Mirtes Rosa Mendes de Mendonça Lima, Professor Ronaldo Marques da Silva, Deputado Vital de Mendonça, Centro Educacional de Tempo Integral Dom Jorge Edward Marskell.

Cabo Maciel que também é membro titular da Comissão Permanente de Educação da Aleam, agradeceu o governador Wilson Lima e ao secretário da Seduc, Luis Fabian, que não mediram esforços para providenciarem os equipamentos para as escolas do Estado em Itacoatiara. “Nosso objetivo é dar aos estudantes e funcionários melhores condições de aprendizagem e ensino”, ponderou.

