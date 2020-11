David e Amazonino se enfrentam em debate nesta quarta-feira (25)

Os candidatos a prefeito confirmaram presença para participar de debate televisivo | Foto: Divulgação

Manaus - Na reta final da campanha eleitoral do segundo turno, os candidatos David Almeida (Avante) e Amazonino Mendes (Podemos) tem a oportunidade de se enfrentar e ressaltar suas propostas no debate promovido pela TV Norte, filiada ao SBT. O debate acontece na quarta-feira (24) com horário marcado para às 11h.

Os candidatos a prefeito confirmaram presença para participar de debate televisivo. Caso Amazonino não desista de comparecer a ocasião, esse será o primeiro debate que o candidato do Podemos participará na campanha das eleições desse ano.

Mais debate

Já na sexta-feira (27), o último debate programado é, por tradição, da emissora Rede Amazônica. Por medida de segurança à Covid-19, a emissora não seguiu com o evento no primeiro turno mas confirmou a realização para depois da novela das oito da grade, com previsão de início às 21h30.

Desistência

Desde o início da campanha eleitoral, Amazonino tem resistido a participar de debates televisivos, segundo o candidato a ausência na ocasião é devido a pandemia do novo Coronovírus. Na última quinta-feira (19) o debate da Band Amazonas, se transformou em uma entrevista direta a David Almeida (Avante) por conta da desistência de última hora de Mendes.

Leia mais:

Amazonino Mendes desiste de participar de debate na TV Band Amazonas

Com dificuldades na cabine, Amazonino Mendes vota na Sefaz