Ministro da Justiça, André Mendonça testa positivo para Covid-19

Brasil - O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, foi diagnosticado com covid-19, informou nesta terça-feira (24) o órgão, em comunicado distribuído para a imprensa. De acordo com a assessoria, o ministro “está bem e permanecerá em isolamento em casa nas próximas semanas”.

Mendonça é o 13º ministro do governo federal a ter sido infectado pela doença. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro também tiveram covid-19, em julho. Todos eles estão recuperados da infecção.

Além de Mendonça, tiveram a doença: Augusto Heleno (GSI), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Braga Netto (Casa Civil), Eduardo Pazuello (Saúde), Fábio Faria (Comunicações), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Marcelo Álvaro Antônio (Turismo), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Wagner Rosário (CGU).

No mês de setembro, Mendonça passou cerca de uma semana hospitalizado após ser diagnosticado com miocardite aguda, uma inflamação do músculo do coração desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral. Ex-advogado-geral da União, Mendonça chefia o ministério desde abril, a pasta antes era comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro.

