Deputado propõe correção salarial dos policiais e bombeiros

A declaração foi feita durante a sessão plenária desta quarta-feira (25) na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) | Foto: Divulgação

Manaus - Com um acréscimo orçamentário de pouco mais de R$ 25 milhões previsto para Segurança Pública do Estado (SSP), o deputado Dermilson Chagas (Podemos), afirmou que irá apresentar uma emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021 (LOA), para garantir concurso público, promoções, escalonamento e reajuste salarial dos servidores da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

A declaração foi feita durante a sessão plenária desta quarta-feira (25) na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

De acordo com Dermilson, neste ano foram repassados para Segurança Pública, um montante R$ 2.074.663.108,00. Sendo que para o próximo ano a LOA prevê R$ 2.099.324.000,00, com acréscimo 1,20$ no valor R$ 25.844.000,00.

“Esse acréscimo pode ser muito bem utilizado para corrigir a perda salarial dos policiais e dos bombeiros. E até mesmo pode ser usado para a realização de concurso público”, disse o parlamentar.

Dermilson acrescentou que irá fazer uma emenda à LOA para utilizar a acréscimo orçamentário e garantir as promoções, escalonamento e reajuste salarial dos policiais militares, civis e bombeiros.

“Precisamos dar o que é de direito desses guerreiros que diariamente arriscam suas vidas pela segurança do nosso Amazonas”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Após pressão, redução de taxas cartoriais deve ser votada na Aleam

Impeachment de governador é arquivado na Assembleia Legislativa