David Almeida esclarece conflito com marqueteiro de Amazonino Mendes

Manaus -O Candidato à Prefeitura de Manaus Davi Almeida (Avante), em nota, esclareceu o conflito ocorrido no final debate realizado na manhã desta quarta-feira (25) pela TV Norte, filiada ao SBT. Na ocasião, houve uma discussão entre ele ( David) e o marqueteiro Marcelo Martinelli . De acordo com David Almeida ele teria sido alvo de ofensas durante o confronto na TV.

O conflito ocorreu, segundo David, após ele tentar se despedir de Amazonino Mendes (Podemos) que se negou a cumprimentá-lo. Amazonino ainda teria realizado ofensas verbais contra ele.

Em nota, Almeida se posicionou e explicou que, mesmo após pedir calma duas vezes, o adversário não parou com as ofensas. “Quem viu o debate de hoje na TV Norte é testemunha que passei uma hora sendo agredido pelo candidato Amazonino. Quando as ofensas começaram nos bastidores pedi calma uma, duas vezes e continuei sendo ofendido por Amazonino”.

Ainda no documento, David contou que no momento em que a discussão iniciou, o marqueteiro de Mendes, Martinelli, passou a filmar a situação, o que aumentou sua indignação.

“Martinelli aparece em Manaus de dois em dois anos apenas para isso: cometer armações contra os adversários do seu chefe. Quem ouviu o áudio completo da discussão, nas redes sociais, percebe logo que tudo foi armado”, disse.

No mesmo áudio, é possível ouvir que o candidato se desculpa com todos os presentes no estúdio. Para Almeida, é “difícil uma pessoa de bem não se indignar com tantas ofensas como as que foram desferidas contra sua honra”, argumentou no documento.

“Quem me conhece, sabe que esse não é meu comportamento habitual. Era esse o esclarecimento que eu queria prestar aos manauaras, aos quais me desculpo por ter me exaltado”, finalizou em nota.

A coligação Avante Manaus prestou solidariedade a Almeida e considerou o candidato vítima de uma armação no debate realizado na TV Norte.

