Deputado cobra aterro sanitário no município de Fonte Boa

Segundo o parlamentar, a situação foi constatada em uma visita a Fonte Boa, na semana passada | Foto: Divulgação

Manaus - Visando melhorias no município de Fonte Boa (a 678 km em linha reta da capital), no médio Solimões, o deputado Sinésio Campos (PT) apresentou proposta, na forma de requerimento, para que seja encaminhado expediente à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), objetivando um aterro sanitário no município.



A proposta foi apresentada na sessão ordinária, realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quinta-feira (26).

O deputado explicou que na condição de presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Aleam, recebeu denúncias e reivindicações de segmentos da população dando conta da existência de um lixão em um bairro do município que divide as ruas com os resíduos.

Segundo o parlamentar, a situação foi constatada em uma visita a Fonte Boa, na semana passada.

“Diante da confirmação estamos acionando instituições relacionadas ao meio ambiente e saúde para que procedam fiscalização e providências para sanar o problema. Também recebemos convite da Câmara dos Vereadores de Fonte Boa para a realização de uma audiência pública para debater esse assunto e a perspectiva de geração de renda com o manejo do pirarucu”, contou.

Sinésio Campos também apontou que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabeleceu que todos os lixões existentes no Brasil devem ser desativados, e os municípios devem armazenar seus resíduos sólidos, de forma adequada, em aterros sanitários, distantes de áreas residenciais.

“Para resolver esse problema foram estabelecidos planos nacional, estadual e municipal de saneamento básico, mas o que verificamos foi a ausência do serviço público para a destinação adequada do lixo em Fonte Boa. Os resíduos são descartados em uma grande lixeira viciada sem nenhuma forma de isolamento, o que permite o acesso de crianças e a presença de animais nocivos como ratos”, disse o deputado.

A falta de destinação adequada do lixo é um problema que também vem se abatendo sobre Fonte Boa há anos. Apesar de todos os esforços e do trabalho árduo das equipes de limpeza, a falta de um local específico para despejar o lixo da cidade, gera impactos negativos na cadeia ambiental e social.

Segundo dados do Governo Federal, o descarte adequado do lixo é um dos principais desafios que as cidades enfrentam atualmente. As sete bilhões de pessoas que habitam o planeta produzem 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos por dia.

Nos últimos 30 anos, a produção de lixo cresceu três vezes mais rápido que o número de habitantes. “É preciso lembrar que não basta investimentos em saúde se não houver o saneamento básico. Em cada R$ 1 gasto em saneamento básico o Estado gera economia de R$ 4 em saúde”, ressaltou Sinésio.

*Com informações da assessoria

