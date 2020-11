David e Amazonino se enfrentam em último debate nesta sexta (27)

Apesar de ter faltado a todos os debates do primeiro turno o candidato do Podemos, confirmou presença no debate da emissora via assessoria | Foto: Divulgação

Manaus - As vésperas da eleição do segundo turno, que acontece no domingo (29), os candidatos David Almeida (Avante) e Amazonino Mendes (Podemos) se enfrentam, novamente, no último debate de prefeituráveis realizado pela emissora Rede Amazônica, nesta sexta-feira (27).



O debate tem previsão de inicio para para depois da novela das oito da grade, às 21h30.

Apesar de ter faltado a todos os debates do primeiro turno o candidato do Podemos, confirmou presença no debate da emissora via assessoria. Se cumprir com o prometido, esse, será o segundo debate que Amazonino participará desde o início da corrida eleitoral.

Desistência

Nesta quinta-feira (26), David e Amazonino teriam dois encontros para debater propostas, no entanto, Mendes não confirmou presença nos debates programados para ocorrer nas TVs Record Manaus e TV A Crítica.

Devido a ausência de Amazonino, as TVs transformaram os debates em entrevistas com David, que mais uma levou vantagem sobre o adversário em relação ao espaço televisivo.

Primeiro debate

O primeiro debate do segundo turno, realizado pela TV Norte na última quarta-feira (26), foi marcado por ataques e apresentação de propostas. Enquanto Almeida usou o espaço para defender seus projetos, Mendes optou por atacar o adversário e tentar associá-lo ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC).

David Almeida , em nota, esclareceu ainda o conflito ocorrido no final debate da TV Norte. Na ocasião, houve uma discussão entre David e o marqueteiro, Marcelo Martinelli. De acordo com Almeida, ele teria sido alvo de ofensas durante o confronto na TV.

