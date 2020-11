Durango Duarte aponta 'David Almeida como próximo prefeito de Manaus'

| Foto: Divulgação

Manaus - As vésperas da eleição do segundo turno, que acontece no domingo (29), o empresário Durango Duarte, conhecido por analisar cenários das eleições gerais no Amazonas, declarou durante entrevista a Rede Tiradentes, nesta quinta-feira (26) que o candidato 'David Almeida (Avante) é o prefeito de Manaus'.



Durango acertou o resultado do primeiro turno das eleições em Manaus, quando divulgou a pesquisa de boca de urnas horas antes do resultado oficial do pleito municipal. A pesquisa mostrava o candidato Amazonino Mendes (Podemos) com 29% dos votos válidos e Almeida com 22%.

Em sua análise, Durango avaliou que Amazonino se fragiliza ao não participar dos últimos debates.

Além disso, o pesquisador disse que a confusão ocorrida ontem entre David e o marqueteiro Marcos Martinelli, depois do debate da TV Norte/SBT, “morre até sábado”. Ou seja, não é fato para mudar o resultado da eleição.

“O Amazonino fez a tática, até correta, de provocar, provocar e provocar, mas ao não comparecer, provavelmente, nos próximos debates, ele perde a capacidade de sustentar o argumento dele. Então, provavelmente, ele se fragiliza e o factóide de ontem morre até sábado. E acho que David Almeida é o prefeito de Manaus”, conclui.

Pesquisas

Duas novas pesquisas apontam a liderança de David Almeida (Avante) nas intenções de voto do eleitor manauara.



O estudo registrado pela Perspectiva, divulgado na manhã desta quinta-feira (26), mostra a liderança do candidato David Almeida (Avante), com 55% das intenções de voto, enquanto Amazonino Mendes (Podemos) está com 45%.

Já a pesquisa divulgada pela Real Big Data, encomendada pela TV Norte, aponta David com 46% dos votos contra apenas 31% de Amazonino, uma diferença de 15 pontos. No estudo, os votos brancos e nulos somam 13% e não souberam ou não responderam, 10%.

