Mayara anuncia jornada cirúrgica no interior em parceria com hospital

Manaus - Com o objetivo de viabilizar a realização de cirurgias em municípios do interior do Amazonas, um projeto de jornada cirúrgica, para 2021, foi anunciado pela deputada estadual Mayara Pinheiro (Progressistas), nesta quinta-feira (26), na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O projeto fará parte do planejamento para execução das emendas impositivas, do ano que vem, e é uma iniciativa da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ).

“Hoje eu recebi no meu gabinete o Dr. Sidney Chalub, que trouxe até o meu conhecimento um projeto grandioso de jornada cirúrgica. Vai ter uma triagem prévia e um planejamento cirúrgico adequado para que os pacientes que esperam meses e meses na fila do Sisreg por conta de um procedimento cirúrgico, seja cirurgia geral ou cirurgia ginecológica, possa ser atendido nos seus municípios polo”, declarou.

Como algumas especialidades médicas não estão sempre disponíveis no interior, o projeto visa desafogar a fila de espera do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), agilizando o atendimento e acelerando o tratamento do paciente. Inicialmente, seis municípios serão beneficiados com os serviços de saúde.

“Além de Coari, que tem uma estrutura no que se refere à saúde municipal, eu enquanto deputada estadual estarei levando essa jornada cirúrgica para outros municípios. Serão eles: Codajás, Anori, Beruri, Tefé e também Caapiranga. Dessa forma, a gente tenta facilitar a vida das pessoas, dá uma melhor assistência para todos e minimiza o sofrimento dessas famílias que aguardam um procedimento cirúrgico por anos e não conseguem”, destacou Mayara, relembrando que quando foi vice-prefeita em Coari organizava o planejamento de projetos como esse no município.

Policlínica exclusiva

Dra. Mayara falou ainda sobre seu outro projeto de lei que estabelece prioridade no Sisreg para os pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos também especializado e que venham do interior para capital.

“Para que esses pacientes quando chegarem até a capital [tenham uma] fila específica e não caiam na malha de toda aquela fila que já existe na capital e que infelizmente impossibilita, muitas vezes, esse paciente do interior [de realizar] o seu tratamento até o fim e que seja efetivo, alcançando a cura do seu problema”, afirmou.

Após um indicativo da parlamentar, o Governo do Amazonas anunciou a Policlínica Gilberto Mestrinho como referência para atendimentos exclusivos a pacientes oriundos dos municípios do interior. O projeto está em fase de integração e contará com a parceria do Corpo de Bombeiros, por meio de um convênio, a previsão é que o sistema comece a vigorar até o fim de dezembro.

