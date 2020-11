Segundo turno eleitoral contará com reforço policial em Manaus

Além do efetivo diretamente empregado no pleito, haverá um reforço no patrulhamento para prevenir ocorrências | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 4 mil agentes de segurança pública devem ser empregados no segundo turno das eleições municipais deste ano para garantir a segurança aos cidadãos que devem exercer o direito cívico. A capital amazonense é a única cidade do Estado.



Os trabalhos envolvem a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Além do efetivo diretamente empregado no pleito, em ações como acompanhamento de zonas eleitorais e o atendimento de denúncias de crimes eleitorais, haverá um reforço no patrulhamento para prevenir ocorrências, no atendimento dos Distritos Integrados de Polícia (DIPs), ações nas unidades do sistema prisional, lanchas e viaturas disponíveis para melhor deslocamento.

A Polícia Militar vai atuar no perímetro urbano e rural da capital amazonense, a partir deste sábado (28).

“Essa é uma operação integrada para assegurar ao cidadão que o seu direito de votar aconteça dentro da maior tranquilidade. Além de todo o efetivo empregado nas ruas, vamos ter a base de acompanhamento situacional no CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), em que poderemos ter um monitoramento em tempo real da cidade”, enfatizou o secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates.

A operação “Lei Seca”, ocorrerá em duas frentes. Uma delas será com a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela SSP com participação de órgãos das esferas estadual, federal e municipal. Em outra ponta, estará a Polícia Civil, que também vai atuar para que o decreto da SSP e do Tribunal Regional Eleitoral seja cumprido.

O Detran-AM deve atuar com as barreiras de vistoria de veículos em toda a capital, com uma plataforma móvel e uma viatura para atender às demandas mais rápidas de cada região. As equipes estarão de prontidão para qualquer demanda, principalmente auxiliar o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) na fluidez do trânsito no dia da votação, para garantir que o cidadão consiga chegar com segurança às escolas.

“Também vamos auxiliar as forças de segurança pública a fim de combater a prática de crimes eleitorais, especialmente a boca de urna. Se for o caso, removendo inclusive veículos que estejam sendo utilizados para essa prática”, explicou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá.

No domingo, a Delegacia Especializada em Repressão e Crimes Cibernéticos (DERCC), que fica localizada nas dependências da Delegacia Geral (DG), no bairro Dom Pedro, seguirá como base para procedimentos eleitorais, fazendo os registros de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), que correspondem a crimes de menor potencial ofensivo.

A Polícia Civil explica que os crimes eleitorais serão encaminhados para a base, e a autoridade policial irá determinar a lavratura do TCO, liberando o autor em seguida, desde que ele assuma o compromisso de comparecer ao juiz eleitoral para maiores esclarecimentos depois.

A Polícia Federal (PF) cuidará das prisões em flagrantes. Todas as delegacias da Polícia Civil funcionarão das 7h às 17h em Manaus.

