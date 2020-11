David justifica ausência em debate devido agravamento de doença da mãe

David tem acompanhado a sua mãe desde quando foi confirmada a contaminação pelo vírus | Foto: Divulgação

Manaus – O candidato a prefeito de Manaus e líder das pesquisas eleitorais no segundo turno, David Almeida (Avante) comunicou a emissora Rede Amazônica, por meio de nota, que não deve comparecer no debate programado para acontecer nesta sexta-feira (27) às 21h30. Em nota, David justificou sua ausência devido as condições de saúde de sua mãe, Dona Rosa que luta contra a Covid-19, desde o último dia 12 deste mês.

David tem acompanhado a sua mãe desde quando foi confirmada a contaminação pelo vírus, e chegou a se ausentar do último debate do primeiro turno na TV Band.

Confira a nota do candidato na integra:

''Diante do agravamento das condições de saúde da mãe de David Almeida, a coligação Avante Manaus comunica que o seu candidato terá que cancelar a sua participação no debate da Rede Amazônica. Ao contrário de seu adversário, David tem participado de debates desde o primeiro turno. Por isso, pede a compreensão dos manauaras para as circunstâncias que causaram a sua ausência no debate desta noite''

