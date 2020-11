Coligação Avante cancela todas as atividades de campanha eleitoral

A coligação Avante Manaus informou, por meio de nota, que cancelou todas as suas atividades de campanha eleitoral, em razão do falecimento da senhora Raimunda Rosa Pereira de Almeida, mãe do candidato a prefeito David Almeida, no início da tarde deste sábado (28).

A COLIGAÇÃO AVANTE MANAUS é composta pelo Avante, Democratas, PMB, PTC, Pros e PV.

