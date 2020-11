Pesquisas de boca de urna apontam vitória de David Almeida

| Foto: Divulgação

Manaus - Após o termino das eleições para o segundo turno, em Manaus, neste domingo (29), as pesquisas de boca de urna apontam o candidato David Almeida (Avante) como o novo prefeito da capital.

Foram contabilizados, na Pesquisa de Perspectiva do Mercado e Opinião, 51,5% votos para David Almeida (Avante) e 48,5% Amazonino Mendes (Podemos). Já na pesquisa da Action foram 49,5% para o candidato do Avante e 44,5% para o ex-governador do Amazonas.

Além disso, os votos válidos apontaram 47,5% para Amazonino e 52,5% para David Almeida.

