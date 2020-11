David Almeida é eleito prefeito de Manaus com 51,19% dos votos

David Almeida (Avante) foi eleito prefeito de Manaus com 51,19% dos votos | Foto: Divulgação

Manaus - Com 96,80% das urnas eletrônicas apuradas, David Almeida (Avante) foi eleito prefeito de Manaus em segundo turno, neste domingo (29). Almeida conquistou 451.431 votos ou 51,19% dos votos válidos, enquanto Amazonino Mendes (Podemos) obteve 430.361 votos (48,81%) consolidando, o cenário apontado nas pesquisas desde o início do segundo turno.



No primeiro turno do pleito, David recebeu 215.644 votos (22,35%) e consolidou seu nome para o segundo turno das eleições municipais junto a Amazonino que conquistou 230.738 votos (23,91%).

Trajetória

Em 2018, Almeida concorreu pela primeira vez ao cargo de governador do Estado e ficou na terceira colocação com 417.203 votos. O postulante teve trajetória com votações expressivas. Foi deputado estadual por três mandatos consecutivos, sendo eleito pela primeira vez em 2006. Por ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David chegou a exercer cargo de governador interino do Amazonas após cassação de José Melo.

