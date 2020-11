David Almeida e Rotta agradecem aos manauaras pela vitória

Manaus - O prefeito eleito de Manaus é David Almeida (Avante), com 51,27% dos votos válidos contra 48,73% do candidato Amazonino Mendes (Podemos). Tanto David quanto Rotta agradeceram aos Manauaras pela confiança depositada. Centenas de apoiadores da coligação Avante Manaus se reuniram na noite deste domingo (29), no espaço Via Torres, na avenida das Torres, na Zona Norte da capital amazonense.

David falou com os apoiadores virtualmente e Rotta compareceu no espaço para falar com apoiadores e com a imprensa. Por meio do telão, David falou sobre a alegria de ser o escolhido do povo, apesar do momento difícil pela perda da mãe, Dona Rosa.

"A Vitória é para o povo de Manaus, para Deus e também para a minha mãe. A população majoritariamente confirmou meu nome para Prefeito de Manaus. Agradeço a todos e certamente teremos muitas novidades para os próximos dias. Queria poder estar sorrindo e no meio de todos no Via Torres mas estou sem condições. A alegria é muito grande mas a dor é imensurável nesse momento. Muito obrigada a todos vocês. Manaus meu amor, sou grato por ser escolhido por ti", declarou o prefeito eleito.

Marcos Rotta chegou ao espaço Via Torres e foi muito cumprimentado pela equipe de campanha. Ele fez questão de agradecer a confiança e destacou a parceria com David para construir uma Manaus melhor.

Rotta fez questão de agradecer a confiança e destacou a parceria com David | Foto: Suyanne Lima

"Foi uma Vitória extremamente acirrada e apertada e agora vamos pensar no bem estar da cidade de Manaus e na execução de tudo que projetamos com David para a administração da cidade. É um misto de alegria e de tristeza pois passamos grandes desgates e ataques. David foi gravemente atacado quando a mãe apresentava sinais graves de doenças. Deus cura toda as feridas e agora é olhar para a frente. Estou muito feliz, pois pela primeira vez na minha vida pública pude escolher onde estar", declarou Rotta.

O vice-prefeito eleito destacou que passou a projetar em David tudo que espera para uma boa administração de Manaus. "Tenho aprendido muito com David. Perdeu a esposa , a mãe, sofreu ataques, mas demonstrou muita força. O nome de David habita nele, pois hoje ele venceu um Golias na cidade de Manaus", argumentou.

Sobre a Nova gestão, Rotta destacou que será totalmente diferenciada das outras e que ele e David juntos estarão presentes nas ruas. Ele problemas da cidade como o transporte coletivo urbano. "As empresas que não se adequarem à uma nova realidade serão convidadas a sair", disse.

Após a vitória, apoiadores comemoraram com gritos e com o balanço de bandeiras. No palanque da festa, eles realizaram um minuto de silêncio para mãe de David Almeida, dona Rosa que foi sepultada hoje.

Ao longo da semana David e Rotta deverão anunciar os próximos passos após a Vitória.

