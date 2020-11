'Teremos deputados empenhados na defesa da ZFM', diz David Almeida

Almeida deve anunciar os membros da Comissão de Transição nesta segunda-feira (30) | Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), revelou que Manaus e o Amazonas vão contar com o apoio dos oito deputados da bancada amazonense e oito deputados federais do Avante no Congresso Nacional. A parceria deve buscar soluções para os problemas da cidade e do Estado.



Ao lado do presidente nacional do Avante, o deputado federal Luís Tibé, David ressaltou o compromisso do presidente da legenda, de somar esforços com os membros da bancada amazonense no Congresso, nas lutas em defesa dos interesses do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) e do Estado.

"A partir de agora, nós teremos 16 deputados empenhados e unidos na defesa dos interesses da Zona Franca de Manaus, do Amazonas e do seu povo", disse David.

Desafios

Sobre os principais desafios a serem vencidos pela sua gestão, o prefeito eleito afirmou que, na tarde desta segunda-feira (30), deve anunciar os membros da Comissão de Transição. Para os próximos dias, Almeida disse que deve definir as metas e as prioridades para os 100 primeiros dias de trabalho.

"Adianto dois nomes: Luiz Gonzaga e Tadeu Silva. À tarde vamos revelar os outros nomes do nosso secretariado", afirmou.

Segundo David, Manaus terá um prefeito presente, atuante e amigo do povo, que deve percorrer a cidade e discutir com a população as melhores maneiras de começar a solucionar os problemas.

"Vou ser um prefeito presente em todos os bairros, nos ônibus, nas escolas, nas Unidades Básicas de Saúde, no campo de futebol, na feira, nos mercados, para poder ver de perto todos os problemas da nossa cidade e buscar as melhores soluções para todos eles", explicou.

Para Almeida, o principal desafio posto à nova administração da cidade é transformar os serviços públicos e torná-los melhores, mais eficientes, bem como tornar a Prefeitura de Manaus mais eficaz no processo de distribuição da riqueza que é arrecada por meio dos impostos.

"Vamos implementar no poder público as ações de governança que regem a iniciativa privada, no que se refere a gestão, eficiência, metas, resultados, cobrança e fiscalização", disse David.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David reafirma o compromisso de ser o prefeito de todos os manauaras

David anuncia Luiz Gonzaga como secretário de Finanças