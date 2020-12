David Almeida anuncia nomes para Comissão de Transição

Durante coletiva, Almeida elogiou Rotta, vice-prefeito, e designou a chefia da Seminf a ele | Foto: Divulgação

Manaus - Um dia após ser eleito prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) reuniu profissionais da imprensa para divulgar os nomes que compõem a equipe de transição de sua gestão, nesta segunda-feira (30). Conforme esperado, alguns nomes fizeram parte da equipe de Almeida durante o período em que exerceu o cargo de governador interino em 2017 e possuem a confiança do próximo prefeito da capital.

Quaisquer informações financeiras e administrativas, de projetos e programas municipais, deverão ser encaminhadas ao prefeito eleito e à comissão, conforme definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Após definida, a equipe de transição realizará as devidas avaliações, o que resultará na preparação de Almeida para assumir sua gestão da melhor forma, sem maiores surpresas. Os principais temas a serem analisados são Infraestrutura, Saúde e Educação, além de Finanças e Administração, sendo estes dois últimos essenciais.

Durante a coletiva, Almeida confirmou o nome de Tadeu Souza, ex-procurador-geral do Estado, para coordenar a comissão. O nome havia sido anunciado hoje, mais cedo, durante entrevista a uma emissora de televisão da região. Souza já é um nome conhecido de Almeida, presente em sua equipe de governo, em 2017.



"Agora nós temos um grande desafio, Marcos Rotta e eu, e todos os vereadores, fazer dessa cidade uma cidade melhor para se viver, que nós não possamos lembrar mais de quem já teve a oportunidade de fazer e não fez. Agradecer pelo que eles fizeram, mas vamos fazer muito mais agora daqui para frente. É esse o nosso desafio, e a nossa equipe de transição é composta por muitas pessoas", afirmou Almeida, ao iniciar a divulgação da lista de nomes.

Equipe mista

A comissão é composta pelos auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) Célio Bernardo e Clécio Freire; pelo analista do Tesouro estadual da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) Alessandro Moreira; pelo contador com especialização em auditoria fiscal e tributária Arnaldo Grijó; pela professora Dulce Almeida, irmã de David Almeida. Apesar da ligação familiar, Almeida garantiu que a composição da irmã na equipe não configura nenhum tipo de ilegalidade ou nepotismo.

A lista segue com o primeiro secretário do diretório estadual do Avante, Renato Junior; o ex-deputado estadual Sabá Reis; ex-secretária de Estado de Assistência Social Regina Fernandes; o médico cardiovascular Luis Cláudio Cruz; e o vice-prefeito eleito Marcos Rotta.

O coordenador da comissão de transição lembrou que o calendário eleitoral foi reduzido por conta dos efeitos da pandemia. Para otimizar o tempo, Tadeu disse que a comissão vai aumentar a equipe de assessoria e apoio e, assim, compensar o curto prazo.

“A transição acabou por ser impactada com a mudança do calendário eleitoral em função da Pandemia. Antes as equipes de transição tinham todo o mês de novembro e dezembro para a realização de seus trabalhos. Mas, agora, teremos pouco mais de três semanas antes da semana do Natal e Ano novo para encerrar os trabalhos com a posse do prefeito eleito”, explicou Tadeu.

Novo secretário

Na ocasião, Almeida também anunciou o primeiro secretário de sua gestão, Marcos Rotta (DEM), vice-prefeito, assumirá a Secretária Municipal de Infraestrutura (Seminf). Além de Rotta, os únicos nomes definidos para assumir outras pastas são do auditor fiscal de tributos estaduais da Sefaz-AM, Luiz Gonzaga, que estará no comando da Secretaria Municipal de Finanças (Semef) e de Tadeu Souza, que ainda não teve sua pasta definida.

"O Rotta eu falei que ele iria ser protagonista, com os caciques não funciona assim. Eles querem esconder, eu quero é compartilhar. Nós estamos inaugurando uma nova fase política no Amazonas", ressaltou o prefeito eleito.

