Joelson Silva deseja sucesso ao prefeito eleito, David Almeida

Manaus - O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriota) parabenizou o prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), pela vitória nas urnas no último domingo e desejou sucesso na administração da cidade, pelos próximos quatro anos.



“A vontade do povo é soberana e eu quero desejar ao prefeito sucesso, sabedoria e discernimento. Que ele possa fazer uma boa administração, debaixo da direção de Deus, trabalhando para fazer de Manaus uma cidade cada vez melhor para todos”, disse Joelson Silva, durante o pequeno expediente, nesta segunda-feira (30).

O presidente também destacou a boa votação recebida pelo candidato Amazonino Mendes (Podemos) e lembrou que o mesmo continua tendo o seu respeito, por sua notável carreira política, vários mandatos e muitas obras com a sua marca, tanto na capital quanto no interior do Estado.

Além de Joelson Silva, outros vereadores também utilizaram seu tempo durante o pequeno expediente para parabenizar o prefeito eleito de Manaus e desejar uma boa administração.

*Com informações da assessoria

