'Será uma transição pacífica e correta', diz Arthur ao definir equipe

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, definiu e anunciou a equipe da Comissão de Transição de Governo na publicação do Diário Oficial do Município (DOM) nº 4.977, desta terça-feira, 1º/12, que ficará responsável por transmitir ao prefeito eleito, David Almeida , informações, processos e documentos sobre o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, a fim de orientá-lo na preparação dos atos e iniciativas de sua gestão.

“Estou, abertamente, disposto a fazer uma transição ultrapacífica, ultracorreta e facilitar no que for preciso a transparência com riqueza de dados da nossa gestão, que trabalhou e seguirá trabalhando até 23h59 de 31 de dezembro para melhorar Manaus no que for possível. A cidade está acima de tudo, para mim, por isso, faço e farei o que sempre fiz: trabalhar por Manaus e olhar de uma maneira ampla as questões da cidade”, explicou o prefeito Arthur Neto.

Segundo o decreto nº 4.959, o relatório a ser entregue ao prefeito eleito irá constar informações como as dívidas ativas do município, a regulação das contas perante o Tribunal de Contas do Estado (TCE), situação dos convênios celebrados com a União e o Estado, contratos de permissionários e concessionárias de serviço público, contratos de obras e serviços, projetos de lei e curso na Câmara Municipal e, também, o número de cargos e funções no serviço municipal.

Agradecimentos

O chefe do Executivo municipal destacou, ainda, que foi eleito para um mandato de oito anos (consecutivos – 2013/2016 e 2017/2020) e se dedicou a cumprir o compromisso com a população.

“Agradeço muito à população de Manaus pela confiança, mas agora, que venha o próximo. Quero passar um bom governo e uma boa gestão para ele. Para mim, a eleição acabou, agora cada um cuida da sua vida e se Deus quiser o novo prefeito vai cuidar bem de Manaus”, disse.

A participação dos membros na Comissão não será remunerada sendo seu exercício considerado de relevante interesse público, e os trabalhos se encerrarão com a posse do prefeito eleito.

Equipe de transição do governo Arthur Neto:

1. Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira, Procurador-Geral do Munícipio – Coordenador

2. Arnaldo Gomes Flores, Controlador-Geral do Munícipio – Membro

3. Mariza da Rocha Barreto Gentil, Secretária municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – Membro

4. Lucas Cézar José Figueiredo Bandiera, Secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão – Membro.

5. Marcelo Magaldi Alves, Secretário municipal de Saúde – Membro

6. Luiz Alberto Carijó de Gosztonyl, Secretário Extraordinário – Membro.

7. Fábio Augusto Alho da Costa, Diretor-Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – Membro

8. Aldemara Kimura de Menezes – Subsecretária de Assuntos Legislativos da Casa Civil – Membro.

