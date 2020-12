Deputada destaca ampliação de atendimentos para pacientes do interior

Joana Darc ressaltou ainda a importância do investimento para a saúde | Foto: Fábio Romão

Manaus - Durante a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e o Corpo de Bombeiros do Amazonas para a ampliação do quadro operacional da Policlínica Gilberto Mestrinho, a deputada estadual Joana Darc (PL) destacou que a iniciativa do Governo do Estado dará mais assistência aos pacientes dos municípios do interior do Amazonas.



A parlamentar ressaltou ainda o empenho da atual gestão para garantir a convocação dos profissionais de saúde aprovados no concurso público do Corpo de Bombeiros de 2009 que já atuaram na linha de frente do enfrentamento da Covid-19 e agora passarão a atuar na Policlínica triplicando a capacidade no atendimento.

“Tivemos um 2019 muito difícil, e quando chegou 2020 nós tivemos uma pandemia, mas mesmo assim, nós conseguimos chamar os aprovados em concursos públicos que estavam há uma década esperando para dar sua contribuição e foi o que aconteceu com os bombeiros”, disse.

Joana ressaltou ainda a importância do investimento para a saúde, tornando a policlínica referência no atendimento da população que vem dos municípios do interior do Estado em busca de atendimento na capital.

“Aquela pessoa que chega do interior do estado, encontra muita dificuldade para ter acesso a um atendimento, procedimento e até mesmo para ser encaminhado para outras unidades de saúde”, contou.

Atualmente a policlínica tem capacidade para dez mil atendimentos por mês, mas passará a atender até trinta mil pacientes. Um laboratório implantado no local deve passar de 14 para 29 serviços de especialidade.

A deputada enfatizou que essa conquista só foi possível através do compromisso da atual gestão em fazer o que outros gestores não fizeram em prol da saúde da população.

“Quero agradecer ao governador Wilson Lima por sempre nos receber e encaminhar pedidos como esse. Porque justiça seja feita, muitos tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Nós tivemos a oportunidade fazer e fizemos”, afirmou.

