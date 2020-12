CMM vai lançar Wi-Fi Social de atendimento à população

O canal de atendimento virtual também permitirá que o cidadão tenha acesso a documentos como projetos de lei, leis, pautas das reuniões ordinárias, entre outros | Foto: Diego Mesquita/CMM

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) vai disponibilizar, a partir de janeiro, uma ferramenta on-line para atendimento aos cidadãos, dando mais transparência ao trabalho desenvolvido no âmbito do Poder Legislativo Municipal. O link que dará acesso ao canal de atendimento virtual será disponibilizado no site da Câmara, dando à população a possibilidade de acesso aos gabinetes dos vereadores e aos departamentos que compõem a Casa Legislativa.

A Câmara também vai disponibilizar acesso gratuito à internet para quem estiver nas dependências da Casa Legislativa e nos arredores do prédio, como na feira do Santo Antônio e na Mini Vila Olímpica Expedito Teodoro, Zona Oeste.

As novas ferramentas fazem parte do projeto desenvolvido pelo presidente da CMM, Joelson Silva (Patriota), de dar cada vez mais transparência ao trabalho dos vereadores. “Essa é mais uma ferramenta colocada à disposição do cidadão e que vai somar com as ferramentas ligadas à transparência que já estão implantadas na Câmara, como o site da transparência, onde estão divulgadas todas as informações relativas ao trabalho do Legislativo municipal e a Rádio e TV Câmara Manaus, que transmitem ao vivo as sessões plenárias, além das redes sociais”, destaca Joelson.

O cidadão que quiser usar a ferramenta precisará acessar o site da CMM, neste endereço , clicar no link do canal de atendimento virtual, onde receberá uma mensagem padrão enviada pelo mecanismo autômato de respostas automáticas (Mara) indicando as opções disponíveis para atendimento. O cidadão precisará indicar o setor ou gabinete de vereador com o qual deseja falar e será imediatamente direcionado para o atendimento, que será feito por meio de uma sala de bate-papo.

Conversa criptografada

O canal de atendimento virtual também permitirá que o cidadão tenha acesso a documentos como projetos de lei, leis, pautas das reuniões ordinárias, entre outros. O acesso poderá ser feito através do computador ou do aparelho celular. A conversa entre o cidadão o servidor que fará o atendimento será criptografada, e o sigilo será assegurado. Ao final do atendimento o cidadão receberá um protocolo que permitirá o rastreio de toda a conversa.

O canal de atendimento virtual foi desenvolvido pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de Manaus e só foi possível de ser implantado após o investimento em tecnologia e máquinas feito pela Casa Legislativa, com novos computadores e servidores.

“Nós fizemos um investimento que permitiu a implantação dessas ferramentas e permitiu, inclusive, que a Câmara continuasse seus trabalhos durante a pandemia e o período de isolamento social”, finaliza Joelson Silva.

Wi-Fi Social

Para utilizar o Wi-Fi Social da Câmara Municipal de Manaus o cidadão deverá se conectar através das suas contas nas redes sociais.

