'Nosso compromisso é construir a Manaus de todos', diz Marcos Rotta

Manaus - Graduado em marketing e especializado em direito do consumidor, o vice-prefeito eleito Marcos Rotta (DEM) iniciou sua trajetória política em 1998 quando foi eleito pela primeira vez deputado estadual, recebendo 12.552 votos. Com destaque no parlamento, Rotta conquistou mais três mandatos na Assembleia Legislativo do Estado do Amazonas (Aleam) e um como deputado federal pela bancada amazonense.



Já no pleito de 2016, ao compor a chapa com o atual prefeito Arthur Neto (PSDB), se tornou vice-prefeito e ocupou, por 11 meses, o cargo de secretário municipal de Infraestrutura, até a sua aproximação com outro grupo político que nas internas o levou ao afastamento de uma das principais pastas da Prefeitura de Manaus.

Neste ano, Rotta lançou sua pré-candidatura em busca da principal cadeira da Prefeitura de Manaus. No entanto, ao longo da disputa consolidou seu nome ao lado do prefeito eleito David Almeida (Avante) e garantiu que pela primeira vez teve a oportunidade de escolher onde estar. Para o vice-prefeito eleito, ambos partilham do mesmo objetivo, de transformar Manaus em uma cidade para todos e garante que a próxima gestão municipal deve cobrar e fiscalizar a execução de todos os contratos em todas as áreas.

EM TEMPO - No início da disputa pela Prefeitura de Manaus, o senhor mencionou que nunca esteve tão motivado para um pleito. O que fez o senhor desistir da candidatura majoritária e se unir ao David Almeida?



Marcos Rotta - Estou realmente muito motivado com essa parceria com o David. Vejo nele e em suas propostas para Manaus muito compromisso e sinceridade de propósito. Nós já trabalhamos juntos na Assembleia Legislativa do Estado e, enquanto parlamentares, passei a admirar sua conduta, humildade, sinceridade, lealdade e o seu respeito para com os colegas e, particularmente, com os interesses da nossa população. Esses atributos do David contribuíram de forma decisiva na minha escolha e me fizeram decidir por caminhar ao lado dele como vice.

EM TEMPO - Desde o início da campanha, o senhor e o prefeito eleito prometem trabalhar como “dois prefeitos” em Manaus. Como esse trabalho irá acontecer?

Marcos Rotta - Essa é uma afirmação que o David faz, muito gentilmente, desde o começo. Vou contribuir sim, com toda a minha experiência, estando nas ruas, seja como vice-prefeito ou como secretário. Estaremos em frentes distintas pela cidade, para darmos celeridade e eficiência na gestão. Vamos trabalhar em sintonia fina, respeitando, sempre, a competência do outro.

EM TEMPO: Novamente o senhor deve assumir a Secretaria Municipal de Infraestrutura na próxima gestão. O que será feito de diferente à frente da pasta?

Marcos Rotta - Quando estive à frente da pasta, no começo da última gestão, eu descobri que a vontade é a maior aliada. Após uma avaliação da secretaria, pretendo dar um novo ritmo aos trabalhos, mapear as áreas de Manaus que precisam de intervenção mais urgente e, ao lado do prefeito David Almeida, garantir que a infraestrutura chegue a quem mais precisa.

Rotta e David acreditam que o transporte público será um dos maiores desafios da próxima gestão

EM TEMPO: A administração municipal terá uma nova gestão a partir do ano que vem. Na sua visão, quais são os maiores desafios a serem vencidos na capital amazonense?

Marcos Rotta - David e eu acreditamos que o transporte público de Manaus será um desafio enorme a ser superado nesse primeiro momento, uma vez que a cidade é refém de um sistema obsoleto e cheio de falhas. Mas não vamos deixar de priorizar a área da saúde, particularmente, no que diz respeito ao processo de vacinação contra a Covid-19, porque entendemos que cuidar da saúde das pessoas é a nossa maior prioridade.

EM TEMPO: O senhor já comentou que a Prefeitura irá trabalhar com o Poder Legislativo a partir de 2021. Pensando nisso, qual parlamentar deve ser escolhido por você e David para assumir a presidência da CMM?

Marcos Rotta - Como o prefeito David já comentou, essa é uma escolha que deverá ser feita pelos vereadores. Nós vamos defender e respeitar a independência dos poderes.

EM TEMPO - Durante a campanha eleitoral, a chapa sofreu ataques de noticiais falsas, segundo David. Agora, eleitos, como o senhor avalia a corrida eleitoral?



Marcos Rotta - Não nos cabe mais fazer juízo do que aconteceu na campanha. Nós queremos olhar Manaus daqui para frente. A campanha ficou para trás. Não vamos trabalhar presos no passado, mas olhando para a frente, para o futuro, buscando as melhores soluções para Manaus e as discutindo. O nosso compromisso é trabalhar para construir a Manaus que todos queremos, com mais oportunidades para todos, com mais saúde, educação, transporte, mobilidade, segurança e respeito às pessoas mais carentes.

EM TEMPO - O senhor já afirmou que a sua administração e a de David será dura com os empresários do transporte público, o que será feito para melhoria do segmento na capital?

Marcos Rotta - David já afirmou que todos os contratos serão revistos e as empresas serão cobradas para cumprirem com suas obrigações contratuais. Não vamos perseguir ninguém, mas cobrar e fiscalizar a execução de todos os contratos em todas as áreas. O que nós queremos são serviços de qualidade para a população. Chega de enganação.

