Deputada propõe a criação do “Prêmio Meninas Olímpicas” em olimpíadas

Manaus - Com o objetivo de estimular e ampliar a representatividade feminina nas olimpíadas estudantis científicas, além de reconhecer o esforço e dedicação das alunas, a deputada Alessandra Campêlo (MDB) apresentou o Projeto de Leia de Resolução Legislativa nº 38/2020 que cria o Prêmio Meninas Olímpicas, a ser conferido pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Segundo Alessandra, as olimpíadas de conhecimento despertam interesse nos alunos de maneira geral e incentivam os alunos a desenvolver uma rotina de estudo fora da escola, além de contribuir para uma melhora no rendimento escolar. Eventos como a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), Olimpíada Brasileira de Física (OBF), Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) e Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) são competidas por estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

“Nosso objetivo é incentivar a participação de meninas nas olimpíadas científicas, e desta forma contribuir na qualidade de ensino e posterior aumento da participação das mulheres em pontos estratégicos da sociedade”, declarou Campêlo.

Em relação ao Prêmio Meninas Olímpicas, as alunas da rede pública de ensino, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II a 3ª série do Ensino Médio, que tenham representado o Amazonas em Olimpíadas Nacionais ou o Brasil em Olimpíadas Científicas Internacionais, receberão do Parlamento Estadual um diploma de menção honrosa.

Caso o PL seja aprovado, o prêmio será entregue anualmente, em solenidade a ser realizada em data próxima ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência (11 de fevereiro).

