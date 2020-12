Bonner e Renata são intimados a depor em caso Queiroz

Caso os jornalistas deixem de comparecer sem justificativa será considerado "crime de desobediência" | Foto: Divulgação

Brasil - A Polícia Civil do Rio intimou os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos, a depor por suposto crime de desobediência a decisão judicial com relação a publicações que envolvem a investigação das "rachadinhas" no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) de Flávio Bolsonaro, o chamado Caso Queiroz.



Procurada, a TV Globo informou que não se manifesta sobre procedimentos legais em curso. A emissora foi proibida judicialmente de publicar informações sigilosas sobre o caso, que envolve o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), primogênito do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e o ex-assessor dele Fabrício Queiroz

A defesa de Flávio entrou com notícia-crime junto à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que abriu o inquérito. Os depoimentos foram pedidos no contexto de investigação sobre suposta "desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito".

Os mandados de intimação, feitos pelo delegado Pablo Dacosta Sartori e emitidos na tarde da quarta-feira (2).

De acordo com os documentos, ambos são intimados a comparecer à sede da DRCI, no bairro de Benfica, na zona norte do Rio, na próxima quarta (9).

Ainda segundo os mandados de intimação, caso os jornalistas deixem de comparecer sem justificativa no local, data e horário estipulados incorrerão em "crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal".

Entenda o caso

Flávio Bolsonaro é acusado pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ) por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em suposto esquema do qual faria parte seu então assessor Fabrício Queiroz, demitido em 2018 após os primeiros indícios de irregularidades no gabinete do filho do presidente na Alerj serem revelados.

Queiroz, que foi preso em Atibaia (SP) em junho e cumpre prisão domiciliar no Rio, é apontado como o operador de um esquema de "rachadinhas" em que funcionários do então gabinete de Flávio devolviam parte de seus salários.

Uma denúncia foi apresentada contra ambos e mais 15 investigados, entre eles ex-assessores, no entre eles ex-assessores, no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio —se aceita, eles se tornarão réus.

O MP-RJ aponta o senador como o líder do esquema ao dizer que ele foi beneficiado por meio de lavagem de dinheiro em negócios imobiliários e pagamentos de boletos de despesas da família por Queiroz.

A defesa do senador disse, na ocasião em que a denúncia foi distribuída, que o documento não tem provas e é uma "crônica macabra". Desde que o caso veio à público, Flávio Bolsonaro nega irregularidades.

*Com informações do UOL

Leia mais:

MP aponta assessor de Flávio Bolsonaro como ‘determinante’ em esquema

Flávio Bolsonaro e Queiroz são denunciados pelo MP por rachadinha