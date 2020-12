Eduardo Braga pode ser aposta do MDB, aponta Folha de São Paulo

O líder do MDB evitou prever como a Câmara vai reagir ao intento da sigla de comandar o Senado | Foto: Divulgação

Brasil - O nome do senador Eduardo Braga (MDB-AM), líder do MDB, é apontado como um possível candidato para disputar à sucessão de Davi Alcolumbre (DEM-AP) na presidência do Senado. Segundo a coluna da Folha de São Paulo, o senador já se articula entre os candidatos

Por enquanto, o discurso na bancada de senadores é de costurar um nome de consenso para lançar um candidato e atrair o apoio de outras legendas A intenção do MDB é voltar ao comando do Senado.

Segundo a Folha, Eduardo Braga defendeu o retorno do critério de entregar a presidência do Senado à maior bancada da Casa. Neste caso, ao MDB, que tem hoje 13 senadores.

De acordo com a coluna, nesse cenário, o MDB já teria 4 nomes cotados como pré-candidatos à presidência do Senado: Braga, Eduardo Gomes (MDB-TO), Fernando Bezerra (MDB-PE) e Simone Tebet (MDB-MS).

O líder do MDB evitou prever como a Câmara vai reagir ao intento da sigla de comandar o Senado.

Com a mobilização, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já começa a articular apoio do MDB para a disputa.

No MDB, a avaliação é de que o candidato com mais chances de vitória será aquele que souber equilibrar uma posição intermediária entre Bolsonaro e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), sem deixar que o apoio de um resulte na oposição do outro.

