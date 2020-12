Serafim propõe projeto de urbanismo no Parque 10 ao próximo prefeito

| Foto: Divulgação

Manaus - Prevendo um planejamento urbano para a capital amazonense, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) sugeriu durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira (9), que o prefeito eleito David Almeida (Avante) dê sequência a um projeto de urbanismo na área, já aprovado pela Caixa Econômica Federal.



“Esta é a área que nós imaginamos que seria o Parque Dez de Novembro antigo e que tem um projeto na Prefeitura, que é da minha época, objetivando resgatar e entregar essa parte de volta a nossa cidade. O projeto prevê uma ciclovia, pista de caminhada, até pista para carros, se for de ideia da Prefeitura, unindo a Avenida Djalma Batista à Avenida Maceió”, explicou Serafim.

O parlamentar disse ainda que a proposta é importante para Manaus, pois além do resgate histórico do bairro, leva lazer e qualidade de vida à população.

“Espero que o prefeito eleito David Almeida possa dar sequência a esse projeto. Não posso deixar de agradecer, de cumprimentar o elevado espírito público do atual prefeito de Manaus, Arthur Neto, que ao tomar conhecimento de que esse terreno estava previsto para ir a leilão, determinou que o terreno fosse retirado do leilão, deixando para a próxima administração a melhor decisão. Creio que para o bem da cidade, o melhor a se fazer seja cumprir o projeto, que está lá desde 2007 com o dinheiro que já está contratado na Caixa. Importante dar sequência a esse projeto e devolver a Manaus o Parque Dez de Novembro”, concluiu.

