PL propõe facilitar processo de comprovação de vida de idosos

Manaus - O Projeto de Lei (PL) nº 554/2020 que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), propõe que ao ser comprovada a incapacidade de locomoção do cliente, por meio de atestado médico, a instituição bancária será obrigada a destinar um funcionário para comparecer ao endereço residencial e fazer a comprovação de vida do beneficiário.



Anualmente as instituições financeiras exigem que aposentados e pensionistas realizem recadastramento ou comprovação de vida, porém, alguns desses clientes, devido à idade ou problemas de locomoção reduzida tem dificuldades em atender essa exigência. Com isso, o relator do PL deputado Saullo Vianna (PTB) prevê melhorias a classe durante o período de recadastro.

“O objetivo da proposta é ampliar a perspectiva de proteção e facilitação do idoso ao acesso aos seus direitos mais básicos”, disse o autor da proposta, destacando ser de conhecimento público a dificuldade imposta aos idosos, especialmente aqueles impossibilitados de locomoção, para que estes comprovem anualmente que estão vivos e devem continuar a receber seus benefícios.

Vianna disse que a sociedade, de maneira geral, tem o compromisso de proteção aos idosos bem como garantir o acesso destes aos seus direitos, por isso, diante da estrutura dos bancos, ele entende ser justo que esse ônus da locomoção para comprovação de vida possa ser arcado pelas instituições.

