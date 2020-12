Tramita na Aleam, criação da Frente em Defesa do Ensino Superior do AM

O PRL de autoria da deputada Alessandra Campêlo, defende melhorias ao ensino do Estado | Foto: Divulgação

Manaus - A criação da Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Superior do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), está em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O Projeto de Resolução Legislativa (PRL) é de autoria da deputada Alessandra Campêlo (MDB) e defende melhorias ao ensino do Estado.



O projeto n. 11/2019 estabelece como objetivos da frente a defesa da criação e construção de novas universidades federais no Amazonas, dentre elas, Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas e a Universidade Federal do Médio e Alto Solimões.

A iniciativa visa, ainda, garantir políticas de interiorização do ensino superior atrelado a aptidões e currículos que respeitem a realidade de cada local e região do estado, bem como defender a ampliação da oferta de vagas nas Instituições de Ensino Superior, IES público (UEA, UFAM e IFAM) e ampliação de bolsas já existentes nas Instituições de Ensino Superior privado.

“O projeto de criação da Frente surgiu a partir da necessidade de se criar um ambiente favorável para o desenvolvimento das universidades e faculdades no Amazonas, promovendo a educação de ensino superior e ampliando o acesso à população. Além disso, visa discutir a correlação com a área de ciência e tecnologia de todas as instituições de ensino superior que atuam no estado (estaduais, federais e particulares).

A parlamentar, que lidera as tratativas de ações integradas entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ressaltou a importância de somar esforços para reerguer a educação e a geração de emprego e renda no Estado.

*Com informações da assessoria

