Wilson Lima e David Almeida definem parceria para ações prioritárias

Na segurança pública, Wilson afirmou que o município tem muito a contribuir em ações para ampliar o combate à criminalidade | Foto: Divulgação

Manaus - Buscando desenvolver uma série de ações para áreas prioritárias a partir de 2021, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e o prefeito eleito David Almeida (Avante), selaram parceria, nesta quarta-feira (9). As áreas das saúde, segurança, infraestrutura e transporte devem ser prioridades das gestões.



O anúncio foi feito em entrevista coletiva após a primeira reunião do governador com o prefeito eleito, que esteve na sede do Governo do Estado acompanhado do vice-prefeito eleito, Marcos Rotta, parte da equipe de transição da futura gestão municipal e secretários de Estado.

“Vamos fazer a construção de pautas comuns para o município de Manaus, levando em consideração as ações que já são realizadas pelo Estado. Dentre as áreas desse trabalho de parceria, está a área da saúde, que está sendo muito demandada agora por razão da pandemia; o transporte coletivo, como a questão da isenção de tributação sobre o diesel e a questão do licenciamento dos ônibus, assim como a área da infraestrutura, levando em conta as ações que o Estado tem realizado em Manaus, como as intervenções do anel sul e o anel leste”, pontuou o governador.

Na segurança pública, Wilson Lima afirmou que o município tem muito a contribuir em ações para ampliar o combate à criminalidade em Manaus. Ele ressaltou que a soma de esforços entre os dois poderes contribui para a solução de problemas em áreas essenciais, que muitas vezes não avançam por questões político-partidárias.

“O ano de 2020 foi um ano atípico por conta da Covid-19 e parcerias foram importantes no enfrentamento da maior pandemia da história. O Governo do Estado não teve o apoio necessário da Prefeitura de Manaus, e as questões políticas deveriam ser deixadas de lado, pois o que interessava e o que continua interessando são ações e decisões para melhorar a vida das pessoas”, frisou o governador, ao destacar que David Almeida entende a importância dessa parceria.

“O prefeito eleito tem esse entendimento, de que se a Prefeitura não tiver o apoio do Estado e que se o Estado não tiver o apoio da Prefeitura, as ações acabam se conflitando lá na frente e não surtem o efeito necessário”, disse o governador.

Para o prefeito eleito de Manaus, David Almeida, o apoio do Governo do Estado reflete em um trabalho de cooperação para assegurar a melhoria da qualidade de vida da população de Manaus.

“Venho até o governador (Wilson Lima), em nome da Prefeitura de Manaus, propor ações que possam melhorar a vida da população. O que nos trouxe aqui foi a necessidade de fazermos dessa cidade uma cidade melhor para se viver, e exercermos o poder através da representação dada pela população. E despidos dessa vaidade pessoal, política e partidária, vamos ajudar as pessoas que estão lá dentro do bairro, que precisam de asfalto, de sarjeta, de meio-fio”, afirmou David Almeida.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David pede suspensão de serviços não essenciais da Prefeitura ao TCE

De iniciativa inédita, David Almeida visita CMM e ressalta parceria