Deputada homenageia Secretária Executiva da Pessoa com Deficiência

Manaus - A deputada estadual Joana Darc (PL), condecorou a Secretária Executiva da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Leda Maia, com a Medalha do Mérito Legislativo. A solenidade de entrega da comenda ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

De acordo com Joana Darc, a indicação deu-se pelas ações à frente da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência como às atividade de Terapia Assistida por Cães, e o projeto Sejusc Abraça, que oferece suporte e atendimento a pessoas com deficiência nos centros de convivência da família.

"Ela tem feito um trabalho muito importante à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Muitas ações foram reativadas e executadas por intermédio de seu trabalho como por exemplo a implementação da carteira de identificação da pessoa com deficiência, e muitas outras ações. Está também é uma forma de homenagear a cada uma dessas pessoas que atuam na causa dos PCDs como também a cada um deles que é alcançado por essas ações", declarou a parlamentar.

Para Leda esta é uma forma de homenagear a cada pessoa com deficiência que luta todos os dias pelos seus direitos. "Esta medalha, não é da Leda, ela é da luta das pessoas com deficiência como um todo. É dedicada a essas pessoas com quem eu aprendi tanto. E eu fico muito feliz que a deputada Joana Darc esteja dando visibilidade a essa causa também, apoiando e abraçando as nossas ações. Para mim é uma honra muito grande como secretária executiva da pessoa com deficiência e também como vice-presidente do Conselho Estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Que este seja o primeiro de muitos reconhecimentos na nossa causa", concluiu Maia.

Leda Maia, 29 anos, manauara, nascida na Maternidade Beneficente Portuguesa | Foto: Matheus Ponce

Leda Maia, 29 anos, manauara, nascida na Maternidade Beneficente Portuguesa. Publicitária com especialização em Gestão Estratégica pela Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP). É Secretária Executiva da Pessoa com Deficiência da Secretária de Estado, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania desde julho deste ano.

Durante sua gestão em 2020, retornou às atividade de Terapia Assistida por Cães, lançou o projeto Sejusc Abraça, que oferece suporte e atendimento a pessoas com deficiência nos centros de convivência da família, entregou a carteira de identificação da pessoa com deficiência, e foi eleita vice-presidente do conselho estadual dos direitos da pessoa com deficiência (Conede).

