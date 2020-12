Deputados desistem de ação para derrubar eleição na Aleam

A aprovação da PEC foi articulada no dia 3 de dezembro pela a oposição e membros da base | Foto: Divulgação

Manaus - O tramite para anular a eleição da Mesa Diretor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que elegeu o deputado Roberto Cidade (PV) como presidente da Casa para o próximo biênio (2021-2022), teve mais um desgaste.



No domingo (13), os deputados estaduais Alessandra Campêlo (MDB) e Saullo Vianna (PTB) desistiram do processo em que questionam no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na Aleam que permitiu a antecipação da eleição para a presidência da Casa.

O requerimento foi encaminhado ao TJAM no último domingo. A aprovação da PEC foi articulada no dia 3 de dezembro pela a oposição e membros da base que não aceitavam o nome de Alessandra como candidata apoiada pelo governo para a presidência da Casa Legislativa.

A pedido de Alessandra e Saullo, o desembargador Wellington José de Araújo, do TJAM, chegou a conceder uma liminar suspendendo a validade da PEC e da eleição, mas a decisão foi cassada pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux.

