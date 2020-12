Pesquisa Datafolha aponta que Bolsonaro mantém aprovação em 37%

A avaliação começou a melhorar após a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz e a implementação do auxílio emergencial | Foto: Divulgação

Brasil - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mantém avaliação positiva desde o início do mandato, de acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada no domingo (13), pelo jornal Folha de S. Paulo. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, 37% dos brasileiros consideram o presidente ótimo ou bom.

A pesquisa, feita entre 8 e 10 de dezembro, ouvindo 2.016 pessoas, tem uma margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Entre os que consideram Bolsonaro ruim ou péssimo a média é de 32%. Já os que o avaliam entre regular ficaram entre 29%.

Apesar dos números serem favoráveis a Bolsonaro, ele ainda segue como o presidente com pior avaliação, tendo sido o pior momento no mês de junho deste ano, no auge da crise institucional com outros poderes e os impactos da pandemia da covid-19.

A avaliação começou a mudar após a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz e a instauração do auxílio emergencial. Com o auxílio, Bolsonaro acabou conquistando locais em que costumava ser mais impopular, como o Nordeste.

*Com informações do Correio Braziliense

