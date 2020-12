Aleam institui Frente de Combate à Depressão e ao Suicídio no AM

A Frente será composta pelos parlamentares que aderirem ‘mediante Termo de Adesão’ | Foto: Divulgação

Manaus - A Frente Parlamentar de Combate à Depressão, ao Suicídio e à Automutilação foi instituída na Assembleia Legislativa do Estado do Estado do Amazonas (Aleam) nesta terça-feira (15), mediante aprovação e promulgação do Projeto de Resolução Legislativa nº 65/2019.

De autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos), a proposta teve pareceres favoráveis da Mesa Diretora e das comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Assuntos Econômicos e de Saúde e Previdência.

Entre as finalidades da Frente estão o acompanhamento, a análise e a representação de proposições e ações relacionadas ao combate ao suicídio e automutilação e a promoção de debates, seminários e outros eventos pertinentes ao tema.

O deputado João Luiz frisou que, com a instituição da Frente, será possível criar mecanismos de aperfeiçoamento das políticas de combate ao suicídio, à automutilação e suas causas.

“A ideia é, por meio das ações e atividades da Frente, contribuir para a conscientização dos cidadãos acerca dos efeitos da automutilação, em parceria com outros órgãos do poder público e da sociedade civil, além de incentivar a criação e aprimoramento de programas de conscientização aplicados nas escolas e hospitais do Amazonas”, justificou João Luiz.

Ainda de acordo com o parlamentar, a Frente poderá representar a Casa Legislativa, acompanhando os projetos e discussões de temas relacionados ao segmento de prevenção ao suicídio e automutilação, além de promover a integração com a Frente Parlamentar de Combate à Depressão, ao Suicídio e à Automutilação no Congresso Nacional ou Frente Parlamentar de Combate à Depressão, ao Suicídio e à Automutilação de outros Estados da federação.

Composição

A Frente Parlamentar de Combate à Depressão, ao Suicídio e à Automutilação será composta pelos parlamentares que a aderirem ‘mediante Termo de Adesão’ e terá a composição de presidente, vice-presidente e, demais membros, os quais serão definidos e eleitos dentre seus componentes em reunião promovida pelos parlamentares estaduais.

