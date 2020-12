Filiado ao MDB, Fausto Jr assume liderança do partido na Aleam

O deputado disse que pretende trabalhar para o crescimento de seu novo partido | Foto: Divulgação

Manaus - Após se filiar ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o deputado Fausto Junior é o novo líder do partido na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), antes o cargo era ocupado pela vice-presidente da Casa, Alessandra Campêlo (MDB).



O deputado utilizou a tribuna na terça-feira (15), para agradecer ao presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix pela oportunidade de comandar o diretório municipal da sigla.

O deputado filiado ao MDB, disse que pretende trabalhar para o crescimento de seu novo partido que é comandado no estado, pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM).

“Eu e vossa Excelência estivemos a frente do PRTB com a missão de fortalecer o partido nas eleições municipais. Hoje faço os meus agradecimentos ao presidente Levy Fidelix pela oportunidade e com a sensação do dever cumprido. Por muito pouco não fizemos duas cadeiras na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e o partido não deixou nada a desejar e foi bem representado. Desejo boa sorte a nova gestão”, disse.

A deputada Alessandra Campêlo, que perdeu a liderança da bancada do partido na Aleam, desejou boas-vindas ao novo colega de partido.

“Gostaria Fausto Júnior de lhe dar as boas-vindas no MDB. Precisamos de juventude no MDB e tenho certeza que vai contribuir muito. Falei com alguns colegas da executiva nacional da Juventude e juntos podemos fazer muito pela juventude do Amazonas. Estou muito feliz com o seu ingresso no MDB e que a gente possa voltar a ter uma grande bancada aqui. Falei ao diretório nacional das mulheres que o senhor faz parte dos projetos das mulheres aqui e nunca votou contra. Seja muito bem-vindo”, concluiu a deputada.

