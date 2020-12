PLs que garantem mais saúde à população são aprovados na Aleam

Para a deputada, a aprovação dos projetos representa um avanço na qualidade de vida dos cidadãos amazonenses | Foto: Divulgação

Manaus - Três Projetos de Lei voltados para a área de saúde no Amazonas foram aprovados na Assembleia Legislativa Estado do Amazonas (Aleam). Com a aprovação, os projetos apresentados pela deputada Joana Darc (PL) devem seguir para sanção governamental.



Para a deputada, a aprovação dos projetos representa um avanço na qualidade de vida dos cidadãos amazonenses, principalmente para aqueles que dependem do sistema público de saúde.

Um dos projetos aprovados prevê a criação de um banco de dados local sobre a doação cruzada de órgãos entre pessoas vivas, o que promove mais transparência entre os doadores e candidatos e contribui com o Sistema Nacional de Transplantes.

“O que nós queremos com esse projeto é incentivar as pessoas para que possam se cadastrar como doadores, dando mais transparência e acessibilidade para o registro nacional”, afirmou a parlamentar.

Outra proposta de Joana que também segue para o Governo é o PL 212/2020 que dispõe sobre a criação de um plano de emergência para a entrega regular de remédios para doentes crônicos durante a pandemia causada pelo Covid-19.

O PL visa excluir a necessidade de deslocamento do paciente até uma unidade de saúde, levando em consideração que os doentes renais fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus.

Outro projeto de Joana foi o PL 462/2019, que assegura aos idosos e deficientes o direito de escolher em qual unidade de saúde deseja receber atendimento, desde que atenda os critérios estabelecidos.

*Com informações da assessoria

