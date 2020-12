Josué Neto é indicado à vaga de Conselheiro do TCE-AM

Além de herdar vitaliciamente a cadeira do pai, o deputado também terá o salário mensal de mais de R$ 30 mil | Foto: Divulgação

Manaus - Durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado Josué Neto (Patriota) foi eleito por unanimidade, como o indicado do Legislativo, a uma vaga no Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), na quarta-feira(16).



Se a eleição for aprovada pelos conselheiros do órgão e pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), Josué deve ocupar a vaga do seu pai, Josué Filho, que ingressou, também na quarta-feira, com pedido de aposentadoria compulsória das atividades na Corte de Contas em razão da idade, a contar de 5 de abril de 2021.

Além de herdar vitaliciamente a cadeira do pai, o deputado também terá o salário mensal de mais de R$ 30 mil.

Sucessor

Caso ocupe o cargo de conselheiro no TCE, Neto passará sua vaga na Casa Legislativa ao vice-prefeito de Parintins, João Wellington de Medeiros Cursino, conhecido como Tony Medeiros (PSD). Se Medeiros resistir em deixar a prefeitura do município quem deve a cadeira do deputado na Aleam será destinada ao terceiro suplente da coligação Pastor Antônio Alves (PRB).

