Aleam aprova PLs voltados para o controle de casos de esporotricose

Manaus - Dois Projetos de Lei que visam auxiliar no controle dos casos surgidos de esporotricose em Manaus foram apresentados pela deputada estadual Joana Darc (PL). A parlamentar alertou a população sobre os riscos de um surto da zoonose no Estado.

Na sessão da quinta-feira (17) os deputados estaduais aprovaram os PLs 568 e 569/2020 que determina o tratamento gratuito às pessoas e aos animais diagnosticados com esporotricose no Estado e obriga a notificação compulsória de todos os casos confirmados de esporotricose, constatados em hospitais públicos e privados ou clínicas veterinárias do Amazonas, respectivamente.

“Este é um assunto muito sério, precisamos dar toda atenção devida a esta pauta pois, se não buscarmos medidas para controlar a situação agora, podemos ter um surto desta zoonose nos próximos meses no nosso Estado. Já alertei a Prefeitura de Manaus para esta questão, a Comissão de meio ambiente está atuando em parceria com o CCZ para apontar soluções para este problema, e hoje a Assembleia aprovou estes projetos que irão fazer toda diferença como medidas para controlar a doença. Não podemos permitir que o Amazonas chegue na mesma situação de Estados como Paraíba, Rio de Janeiro e Paraná, onde anualmente crescem os casos”, justificou a parlamentar.

A doença é causada pelo fungo Sporothrix brasiliensis, uma das espécies causadoras da esporotricose. Esse fungo adaptou-se muito bem ao organismo felino, que pode transmiti-la a outros animais e também ao ser humano. A doença possui tratamento para humanos e animais. Vale ressaltar que o gato é o centro desse surto, mas não é o vilão, mas a maior vítima do problema.

